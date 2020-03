Vastgoedbeleggers komen huurders in zwaar weer tegemoet

Vastgoedbeleggers willen winkelbedrijven die hard geraakt worden door de coronacrisis op enige wijze tegemoetkomen. Leden van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) beloven een regeling te zullen treffen met huurders die in problemen komen met betalingen.

De IVBN merkt op dat de nood onder winkelbedrijven groot is, wijzend op de horeca die gedwongen gesloten is en diverse grote en kleine winkelketens die er zelf voor kiezen de deuren te sluiten. Daarbij bestaat volgens de vereniging een kans dat de overheid later tot gedwongen sluiting van alle winkels overgaat.

Volgens de vastgoedbeleggers is het zaak om regelingen te treffen, zoals uitstel van huurbetaling. Ook is dan boeterente niet aan de orde. Bij een betalingsregeling kan het ook zo zijn dat achteraf een deel van de huur zal moeten worden kwijtgescholden om de winkelier weer perspectief te bieden. Ook zullen de IVBN-leden met winkelcentra soepel omgaan met het beperken van openingstijden.

De leden van IVBN beleggen in winkelvastgoed. Dat gebeurt overwegend voor pensioenfondsen en levensverzekeraars. Die partijen hebben de huurinkomsten ook hard nodig om pensioenuitkeringen te kunnen blijven betalen en te kunnen blijven investeren. De omvang van de schade door de coronacrisis is volgens de IVBN pas achteraf goed vast te stellen.