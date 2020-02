Vastgoedbedrijf URW heeft succes met luxe winkelcentra

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft afgelopen jaar goede resultaten geboekt dankzij de inzet op luxe winkelcentra. Het vastgoedbedrijf stoot centra die niet in deze strategie passen af of pimpt ze op. Volgens URW levert de strategie hogere huurinkomsten op.

De internationale strategie van URW voorziet ook in het aantrekken van horecagelegenheden en het organiseren van evenementen in de winkelcentra om zo meer bezoekers te trekken.

Topman Christophe Cuvillier meldde dat de markt voor winkeliers en voor verhuurders van winkelpanden uitdagend blijft. Het bedrijf probeert in te spelen op de faillissementsgolf in de mondiale winkelwereld door bijvoorbeeld al op zoek te gaan naar potentiële huurders voordat het doek voor een winkelketen definitief is gevallen.

De totale groei van de huurinkomsten was 15 procent. In Nederland was sprake van een dubbelcijferige groei tot 62 miljoen euro.