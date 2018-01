Varkens- en pluimveeboeren dagen staat

Varkens- en pluimveehouders stappen definitief naar de rechter om de beslissing over het schrappen van de zogeheten POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) teruggedraaid te krijgen. Het schrappen van de regeling kost de varkens- en pluimveehouderij volgens brancheorganisaties miljoenen euro’s. De rechter buigt zich op 15 februari over de zaak.

Het ministerie van Landbouw heeft de regeling per 1 januari afgeschaft. Ook lopende ontheffingen worden niet verlengd. Vooral bedrijven die zwaar geïnvesteerd hebben in duurzame stallen en mestverwerking zijn volgens de organisaties de dupe. Een gesprek eind vorig jaar over de kwestie haalde niets uit.

De regeling hielp boeren die investeren in mestverwerking in combinatie met bedrijfsuitbreiding. Zij konden daarbij een ontheffing krijgen voor 50 procent van de zogeheten dierenrechten die voor de uitbreiding nodig waren, met als voorwaarde dat het volledige overschot aan mest zou worden verwerkt.