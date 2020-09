‘Vapingbedrijf Juul wil meer banen schrappen en markten verlaten’

Maker van e-sigaretten Juul Labs gaat waarschijnlijk meer banen schrappen en overweegt zich terug te trekken uit diverse Europese en Aziatische markten, meldt Bloomberg. Het persbureau heeft een mail van Juul aan de eigen medewerkers ingezien.

Het vapingbedrijf heeft te midden van de coronacrisis al ongeveer 40 procent van zijn personeelsbestand ontslagen en zijn wereldwijde expansie stopgezet. Er zou nog geen definitief besluit genomen zijn over hoeveel banen er extra uit moeten en welke landen Juul precies wil verlaten.

De onderneming kampt al langer met problemen. Juul lag voor de coronacrisis al flink onder vuur vanwege zijn op jongeren gerichte marketing. Diverse scholen, ouders van tieners, de staat Californië en andere partijen stapten hierover naar de rechter. Ook speelden er mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Een aan vaping gelinkte longziekte heeft al meerdere levens geëist.

Juul heeft sindsdien geprobeerd zichzelf te heroriënteren en zich te concentreren op een cruciale herziening van de regelgeving die zal bepalen of zijn producten op de Amerikaanse markt kunnen blijven. De onderneming haalde in de Verenigde Staten vanwege de situatie ook al meerdere populaire smaken uit haar assortiment. In sommige Amerikaanse steden en staten wordt het merk ook al uit de schappen geweerd. In Europa werkt het bedrijf met cartridges met een lager nicotinegehalte. De regels zijn hier anders dan in de VS.