‘Vapiano opent uiterlijk in augustus weer Duitse restaurants’

De nieuwe investeerders in het Duitse Vapiano willen in augustus weer dertig restaurants gaan openen in Duitsland. Dat zei de voormalige topman van Vapiano, Mario Bauer, in een interview met zakenblad Wirtschaftswoche.

Eind maart sloten alle vestigingen van de pizza- en pastaketen hun deuren en in april volgde in Duitsland een faillissement. Vapiano had in Duitsland 55 vestigingen. Ondernemer Delf Neumann maakt een doorstart met de keten en wil uiterlijk in augustus weer restaurants openen.

De gevolgen van de coronacrisis waren te groot voor het bedrijf, dat al in het rood stond. De keten had in Duitsland meer dan 2500 mensen in dienst.

Volgens Bauer is het onduidelijk hoeveel restaurants er wereldwijd verder gaan onder de naam Vapiano. Hij gaat ervan uit dat het er tussen de 140 en 160 zullen zijn. Er waren 230 filialen in 33 landen.

Vapiano heeft ook restaurants in Nederland. Begin mei verleende de rechtbank in Zutphen uitstel van betaling aan Vapiano Nederland. Dit was het directe gevolg van de faillissementsaanvraag van het Duitse moederbedrijf begin april en de gedwongen sluitingen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Woensdag meldde vakblad Misset Horeca dat de familie Van der Valk een doorstart maakt met de Nederlandse restaurants van Vapiano. De familie had al de helft van de aandelen van Vapiano Nederland in bezit en wil verder met negen van de elf vestigingen. Volgens Misset Horeca wil de familie de restaurants op 1 juli openen.