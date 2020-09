vanHaren neemt uiteindelijk 40 schoenenwinkels Brantano over

Schoenenwinkelketen vanHaren neemt per 1 oktober niet 43 maar 40 Belgische winkels over van het merk Brantano uit de failliete boedel van het Belgische modeconcern FNG. De Waalwijkse onderneming zal ook een nieuw management voor de Belgische tak aanstellen.

Eind augustus had vanHaren al bekendgemaakt dat het met de overname van de Brantano-filialen zijn aanwezigheid in België wilde vergroten. De heropening van de 40 filialen is gepland vanaf 1 februari. Brantano-werknemers zullen niet automatisch de overstap maken, aangezien vanHaren enkel de panden heeft overgenomen. „We staan er heel erg voor open om oud-Brantano-werknemers als nieuwe collega’s te verwelkomen”, zo klinkt het.

vanHaren is op de Nederlandse markt actief met 143 winkels en is onderdeel van de Deichmann groep. Dat moederbedrijf is naar eigen zeggen marktleider in de Europese schoenendetailhandel en actief in 31 landen wereldwijd. Met ongeveer 43.000 medewerkers baat het meer dan 4200 winkels en 40 onlinewinkels uit.

FNG ging onlangs failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.