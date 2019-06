‘Vangstverlaging ondanks gezonde vispopulatie’

De vangstquota’s voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse visserij moeten omlaag. Dat is het advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) voor het komende jaar. De organisatie neemt jaarlijks zo’n twintig vissoorten in de Noordzee onder de loep. De Europese Visserijministers nemen het advies mee in de vaststelling van de vangstquota’s voor het komende jaar.

ICES vindt dat de lagere quota’s nodig zijn om op de lange termijn de aantallen vis op een duurzaam niveau te houden zelfs al staan ze er momenteel goed voor. De stand van de haring, schol, tong, tarbot, griet is bijvoorbeeld gezond. Wijting en zeebaars blijven achter het gewenste niveau. ICES adviseert onder meer de quota’s voor tong, schol, kabeljauw en wijting te verlagen.

Vissers kijken met gemengde gevoelens naar de gepresenteerde vangstadviezen, meldt belangenorganisatie VisNed. Dat zij soorten als schol en tong, die „kerngezond” zijn, alsnog minder mogen vangen is „een onbegrijpelijk advies”, aldus de vissersclub.