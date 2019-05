Van viskar naar eigen restaurants

Het begon bijna honderd jaar geleden met een viskar langs de deur. Daarna volgden het roken van zalm en fileren van tal van vissoorten. Weer later kwamen er eigen viswinkels en restaurants. Schuitemaker Vis uit Katwijk houdt alle onderdelen in de badplaats op zondag dicht. „Dat zullen we niet loslaten.”

Het is fris in het houten paviljoen, zo begin mei. Op het strand is het nog niet druk, hoewel de nabijgelegen parkeergarage doet vermoeden dat al de nodige dagjesmensen zijn neergestreken in de populaire badplaats. „Het seizoen moet nog beginnen”, zegt Nicoline Schuitemaker (53), mededirecteur van Schuitemaker Vis.

Vanuit het raam is er een prachtig vergezicht op de Noordzee. Als het aan haar ligt, blijft dat zo. Ze verzet zich, met andere kustbewoners, fel tegen de komst van windmolenparken die het „vergezicht bederven en de Noordzeenatuur aantasten.”

Dit jaar ging als gevolg van een interne verbouwing KW 106 –het visrestaurant aan zee– pas op 1 april open. Normaal is dat op 1 maart. Het seizoen loopt tot eind oktober. Gedurende de wintermaanden ligt het ingepakte paviljoen in een loods. Voor de vaste klanten is dat niet ingewikkeld, want Schuitemaker heeft ook in het centrum van Katwijk een restaurant, gekoppeld aan een viswinkel.

Het bedrijf viert volgend jaar het eeuwfeest. Het was grondlegger Nicolaas Kuijt die in de jaren twintig van de vorige eeuw begon met huis–aan–huisverkoop van Noordzeevis, vanuit zijn kar. Hij hield van het vissersbestaan en ging later ook zelf de zee op. De rokerij en fileerderij groeiden uit tot een groothandel in vis.

Schoonzoon Pieter Schuitemaker –vorig jaar overleden– nam in 1960 het bedrijf over. Hij begon met het leveren van vis aan horecabedrijven en instellingen zoals bejaardenhuizen. Dochter Nicoline kwam in 2002 in de zaak. Enkele broers zaten toen al in het bedrijf. Nicoline studeerde bestuurskunde en was een tijd als consultant in veiligheidsprojecten voor de overheid actief.

Begonnen de Schuitemakers hun bedrijfsmatige activiteiten met het leveren aan restaurants en instellingen, gaandeweg werd de consument ook rechtstreeks opgezocht. „Instellingen zijn helaas overgestapt op kant-en-klaarmaaltijden.” Toen het bedrijf naar een groter pand aan de haven verhuisde, was er wat ruimte over. Die gebruikte Pieter Schuitemaker voor zijn eerste winkelactiviteiten.

Vismarkt

Ook in het naburige Sassenheim openden de Schuitemakers een viswinkel, gecombineerd met een restaurant. In een Albert Heijnvestiging heeft het bedrijf eveneens een eigen zaak. „Daar hebben we iedere vrijdag een drukbezochte versevismarkt.”

In 2008 begon Schuitemaker met het visrestaurant in een strandpaviljoen. Op het industrieterrein aan de rand van Katwijk is enkele jaren geleden een nieuw pand betrokken waarin de groothandel, rokerij en het kantoor van het bedrijf zijn gevestigd.

Het aantal werknemers is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Rond de 60 mensen zijn in vaste dienst, aangevuld met 40 parttimers. De omzet bedroeg in 2018 rond de 8,5 miljoen euro.

„Vis is gezond en dat wordt door een groeiend aantal mensen gewaardeerd”, aldus Nicoline Schuitemaker. „De verdeling tussen groothandel, winkels en restaurants is grofweg respectievelijk 30, 30 en 40 procent. In ons bedrijfsmodel staat een wisselwerking tussen groothandel en winkel/restauarants centraal. We bedienen de hele keten, van inkoop op veilingen in verschillende landen tot met verkoop en catering.”

Rustpunt

Alle onderdelen zijn op zondag gesloten. Voor de bij de hervormde gemeente aangesloten Schuitemakers is het geen punt van discussie.

„Wij varen onze eigen koers . De zondag zien we als een geschenk uit de hemel, bedoeld voor de kerkgang en de familie. Een rustpunt in de week. Ik weet dat veel collega’s in het mkb ons daarom benijden.”

Schuitemaker kent geen strategische jarenplannen, geeft de directeur aan. „We zijn nuchtere Katwijkers, staan tussen ons personeel en willen geen grote sprongen maken.”

>>digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Schuitemaker Vis

Waar: Katwijk en Sassenheim

Sinds: 1920

Specialiteit: vis

Omzet: 8,5 miljoen euro (2018)