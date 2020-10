Van Uffelen houdt 30 winkels Expresso en Claudia Sträter open

Modebedrijf Van Uffelen Groep houdt zeker dertig van de ongeveer zestig winkels van Expresso en Claudia Sträter open. Dat meldde de onderneming die de merken onlangs overnam van Nxt Fashion. Mogelijk houdt Van Uffelen meer winkels open, maar aantallen kon een woordvoerster niet noemen.

De doorstart van de winkels uit de failliete boedel van modegroep FNG was onder meer afhankelijk van afspraken met verhuurders. Met andere verhuurders wordt momenteel nog gesproken.

De modeketen uit Delft heeft tot nu toe ruim tweehonderd medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. Van Uffelen kon niet aangeven hoeveel medewerkers Expresso en Claudia Sträter exact in dienst had. Dit omdat bij de vorige eigenaar FNG onduidelijk was wie voor welke keten werkte. FNG Nederland had tussen de 1300 en 1500 werknemers.

Van Uffelen is nu nog actief met 46 vestigingen in Nederland. Het modewinkelbedrijf wil met de overname zijn aanbod diverser maken. De aangekochte winkels blijven onder de namen Claudia Sträter en Expresso actief. De webshop en internetsite van de winkels zijn nog niet in de lucht. Dat duurt volgens Van Uffelen nog een paar weken.

Expresso en Claudia Sträter maakten eerst deel uit van het failliet verklaarde modewinkelconcern FNG. Ze werden daarop overgenomen door Nxt Fashion, onderdeel van investeerder FLV Group. Eerder maakte Nxt Fashion al bekend dat Expresso vijftien winkels zal sluiten en Claudia Sträter vijf.