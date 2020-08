„Van negen tot vijf op kantoor is passé”

De tijd van grote kantoren, waar mensen van negen tot vijf aanwezig waren, is voorbij. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedconcern JLL waarover De Telegraaf schrijft.

JLL deed onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de kantorenmarkt. De flexwerktrend wordt versneld. "Men is in de afgelopen tijd snel gewend geraakt aan thuiswerken. Werknemers gaan straks naar kantoor om mensen te ontmoeten en te vergaderen. Van negen tot vijf aanwezig zijn is niet meer nodig, het meeste kan thuis gedaan worden", zegt hoofd onderzoek Sven Bertens over het wereldwijde onderzoek bij 3000 klanten, waaronder Nederlandse multinationals.

JLL gaat er vanuit dat 30 procent van alle kantoorruimte in 2030 flexibel wordt gebruikt. Nu wordt 80 procent van de werkvloer gebruikt voor bureaus en 20 procent voor ontmoetingsruimte, zoals de vergaderzalen en koffiehoek. Dat gaat veranderen, bijvoorbeeld op maandagmorgen is er behoefte om samen te komen om de voetbaluitslagen door te nemen en de koppen bij elkaar te steken. Voor de rest werkt men thuis, gedurende de meeste dagen.