Van Mossel wordt met overname grootste autodealergroep in Benelux

Autodealer Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk neemt de dealergroepen Fidenco in België en Autopolis in Luxemburg over. Daarmee wordt Van Mossel naar eigen zeggen in één klap de grootste autodealergroep in de Benelux.

Het is de grootste overname voor Van Mossel in zijn ruim zeventigjarige bestaan. Fidenco en Autopolis worden overgenomen van de Belgische investeringsmaatschappij Alcopa. Van Mossel nam twee jaar geleden al de dealerschappen GMAN en Bruyninx over van Alcopa. De transactie is voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteit en moet voor eind november worden afgerond.

Gezamenlijk vertegenwoordigen Fidenco en Autopolis een verkoopvolume van zo’n 23.000 auto’s per jaar, van een reeks verschillende merken. In totaal telt Van Mossel nu circa 250 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, met ruim 4000 werknemers.