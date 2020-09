‘Van Limburgs kweekvlees gemaakte hamburger in 2023 in winkel’

Hamburgers en gehaktballen van Limburgs kweekvlees liggen vanaf 2023 in de winkelschappen. Vanaf dan moet de zogenoemde Mosaburger breed te koop zijn, maakte Maastricht Health Campus Brightland woensdag bekend. De eerste kweekvleeshamburger ter wereld is gemaakt van koeiencellen, zonder dat een dier daarvoor moet worden geslacht.

Het Limburgse voedseltechnologiebedrijf Mosa Meat kweekte het vlees tot nog toe in een lab. Maar binnenkort kan het kleinschalig in productie worden genomen. Het bedrijf werkt daartoe samen met Europese toezichthouders voor de veiligheid van het kweekvlees. Het Europese goedkeuringstraject duurt nog zeker anderhalf jaar. Zodra de verwachte goedkeuring er is, wordt de productie fors uitgebreid. Naar verwachting is dat in 2023.

Het rundvlees is gemaakt van slechts enkele dierlijke cellen. Middels deze methode hopen de ontwikkelaars een hamburger op de markt te brengen die een alternatief vormt voor de massale dierconsumptie en de belasting van milieu en natuur. Mosa Meat zegt een hamburger te ontwikkelen die precies smaakt als een hamburger van rundvlees.

Wetenschapper Mark Post en vleesexpert Peter Verstrate haalden zeven jaar geleden de wereldpers met hun gekweekte hamburger. Onder meer Google-oprichter Sergey Brin stak geld in de ontwikkeling ervan. Het stukje rundvlees groeide „tergend langzaam” in de labs van Brightlands Maastricht Health Campus. Het prijskaartje van zo’n 250.000 euro loog er niet om.

Bij Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht, werken nu 50 wetenschappers en ingenieurs aan de ontwikkeling van kweekvlees. Mosa Meat is mede-opgericht door Mark Post, hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit Maastricht. Het bedrijf verwacht een groei van 50 naar 150 medewerkers.

Mosa Meat verwacht dat er genoeg belangstelling voor de gekweekte hamburgers is. „Vlees blijft gewild. Laat het dan kweekvlees zijn waarvoor we geen dieren hoeven te slachten”, zegt Tim van de Rijdt van Mosa Meat.