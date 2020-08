Van Lanschot Kempen koopt Hof Hoorneman Bankiers

Van Lanschot Kempen neemt Hof Hoorneman Bankiers over. Volgens de beursgenoteerde vermogensbeheerder wordt daarmee een belangrijke stap gezet in de eigen groeistrategie.

Bestuursvoorzitter Karl Guha van Van Lanschot Kempen vindt dat Hof Hoorneman goed past bij zijn bedrijf. „Er zijn aanzienlijke schaalvoordelen te realiseren, waarbij ruimte is voor verdere groei”, zegt hij.

Hof Hoorneman Bankiers is een zelfstandige vermogensbeheerder met een volledige bankvergunning. Het bedrijf is opgericht in 1989 en gevestigd in Gouda. Hof Hoorneman heeft naast het hoofdkantoor vestigingen in onder meer ’t Gooi en Maastricht.

„De activiteiten van Hof Hoorneman Bankiers hebben een logische en natuurlijke aansluiting met Van Lanschot Kempen, waardoor ik verwacht dat we onze klanten een heel soepele overgang kunnen bieden”, geeft directeur Jaco Aardoom van Hof Hoorneman aan. De bijna zestig medewerkers gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar.

Van Lanschot Kempen is naar eigen zeggen de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De onderneming is bekend van merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi. Er werken ongeveer 1600 tot 1700 mensen.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De transactie zal naar verwachting een beperkte invloed hebben op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen. Waarschijnlijk kan de deal voor het einde van het jaar afgerond worden. Toezichthouders moeten nog wel akkoord gaan.