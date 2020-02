Van Horssen en De Bazuin stoppen

Boekhandel Van Horssen BV en muziekuitgever De Bazuin in Putten sluiten op 31 maart. Het zijn niet de enigen: in het eerste kwartaal van 2020 stoppen nog zeker zes andere winkels die boeken en cd’s verkopen. „Boeken worden veel online besteld en cd’s steeds minder geluisterd.”

Het besluit om te stoppen was lastig, erkent Hars Bakkenes (47). Hij is bedrijfsleider van De Bazuin en schoonzoon van Nanja Leroy, eigenaar van De Bazuin en Van Horssen.

Waarom lastig?

„Beide bedrijven hebben een lange geschiedenis. Van Horssen bestaat al 56 jaar en De Bazuin 42 jaar. Mijn schoonvader Ger Leroy was oprichter van De Bazuin en nam in 1993 Van Horssen over. Hij is in mei 2017 overleden en hoopte dat de twee bedrijven nog lang zouden bestaan.

Maar de verkoop van vooral de cd’s en in mindere mate de boeken loopt elk jaar terug. En als ik naar de toekomst kijk, ziet het er niet naar uit dat er verbetering in komt. Dat is de voornaamste reden om te stoppen.

Het is zuur, maar het kan niet anders. Ik ga niet zitten wachten tot we failliet gaan. Dan hebben anderen er ook nog last van. Nu kan iedereen zich rustig voorbereiden op het moment van sluiting. We hopen dat onze enige werknemer in vaste dienst, Sophia Klok, nog een andere baan vindt. Zij runt al 35 jaar de boekwinkel, ik deed vooral de cd’s.”

Wat is de oorzaak van de terugloop?

„Mensen kopen steeds minder cd’s. Het gaat allemaal digitaal tegenwoordig. Bijvoorbeeld: een groep die altijd veel cd’s kocht, waren vertegenwoordigers. Zij zijn veel onderweg en luisteren dan graag muziek. Maar in de moderne auto’s zit helemaal geen cd-speler meer.

Mensen luisteren nu bijvoorbeeld via streaming. Of de muziek wordt gedownload op USB-stick of smartphone.

Najaar

Er worden nog wel cd’s verkocht, maar dat is vooral in het najaar. Dat merken wij niet alleen in onze eigen winkel, maar daar hebben alle boek- en muziekwinkels last van. Dat zijn de klanten van onze groothandel. Voor alleen die seizoensverkoop kunnen we de groothandel niet open houden.

Met de boekenverkoop was het wel iets beter gesteld. Daar zie je aan de ene kant de ontlezing. Er worden minder boeken gelezen. Aan de andere kant worden veel boeken online besteld, daar hoef je tegenwoordig niet meer voor naar de winkel.”

Van Horssen was toch ook uitgever?

„Dat klopt. In 1964 startte de heer G. J. van Horssen zijn boekhandel aan de Kallenbroekerweg in Barneveld. Na verloop van tijd ging hij ook boeken uitgeven. In 1993 werd de onderneming overgenomen door Ger en Nanja Leroy, maar de identiteit bleef gehandhaafd. De winkel verhuisde in 1994 van Barneveld naar Putten. Er werden boeken uitgegeven van bijvoorbeeld van ds. A. D. Muilwijk, ds. J. Pannekoek, ds. I. Kievit, ds. G. Boer, ds. G. van de Breevaart, H. Hille, L. Vogelaar en J. van ’t Hul. In totaal zijn er meer dan vijftig boeken uitgegeven, de laatste in 2010.”

Wanneer is De Bazuin ontstaan?

Ger en Nanja Leroy startten het bedrijf in september 1977 met de verkoop van grammofoonplaten en cassettes vanuit Den Haag. Twee jaar later verhuisden zij naar Zoetermeer en in 1985 naar Stroe. Hier groeide De Bazuin uit tot een producent van betekenis en distributeur van geestelijke muziek.

Bert Moll

De bekende dirigent en organist Bert Moll werd in 1988 gevraagd om als producer De Bazuin te versterken. Hij produceerde enkele honderden cd’s voor ons en werkte samen met bekende artiesten als Klaas Jan Mulder, Pieter Heykoop, Teke Bijlsma, Matthijs Koene, Kees Alers, Han Kapaan, Loek van der Leeden, Anke Anderson. De laatste uitgave was in 2010. Toen begonnen de cd-verkopen al terug te lopen en hielden we alleen de groothandel aan.”

Hoe nu verder?

„Beide bedrijven blijven tot 31 maart open. Dan neemt boekhandel Koster uit Barneveld onze winkelvoorraad over. Mijn verwachting is dat veel consumenten voortaan daar heen zullen gaan om boeken en cd’s te kopen.

Voor de groothandel in cd’s geldt dat winkeliers voortaan rechtstreeks bij de uitgevers zullen bestellen. Dan gaat het om onder anderen STH Records in Barendrecht, Excellent Recordings in Nunspeet en Interclassic Music in Tholen.”

Nog zeker zes boekwinkels sluiten dit kwartaal

Naast Van Horssen sluiten er dit kwartaal nog zeker zes christelijke boekwinkels:

Elah Boek & Kado in het Overijsselse Nieuwleusen is op 1 januari dichtgegaan.

Boekhandel De Poort, voorheen Ligtenberg, in Rijssen sloot op 11 januari.

Ook dicht: Boekhandel l’Ecrit in Nieuwerkerk aan de IJssel. De winkel maakt in de loop van dit jaar een doorstart met een andere eigenaar.

Sjaloom in Papendrecht gaat op 8 februari dicht. Alleen de winkelmanager was in vaste dienst, de andere medewerkers waren vrijwilligers.

Boek- en muziekhuis Verhoef in Capelle aan den IJssel sluit eind februari haar deuren. Eigenaar Erika Verhoef: „Het loopt gewoon niet, er is onvoldoende klandizie. Ouderen hebben al genoeg boeken, jongeren kopen wel via bol.com.”

Ook christelijke boekhandel Droogendijk in Woudenberg gaat eind februari dicht. Eigenaar R. Droogendijk: „Ook jongeren gaan het belang van fysieke winkels meer en meer inzien. Voor mij is dat mosterd na de maaltijd. Door een verminderde bereikbaarheid ben ik veel klanten kwijtgeraakt en die zijn ontzettend moeilijk terug te krijgen.”