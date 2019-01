Van Hattem geeft fouten met paardenvlees toe

Bij slachthuis Van Hattem in Dodewaard is tussen 2012 en 2014 vlees van pony’s gemengd met snijresten van rundvlees en verkocht als puur rundvlees. De vleeshandelaar die de vleessnippers kocht, kon dat niet weten. Directeur Ben van Hattem (52) heeft dat maandag gezegd in de strafzaak tegen hem wegens fraude.

Van Hattem legde aan de rechtbank in Den Bosch uit dat in anderhalf jaar tijd ongeveer 550 shetlanders zijn geslacht. De slacht van pony’s was een extra service aan de vaste leveranciers van runderen, lammeren en geiten.

Slachthuis Van Hattem was begin 2014 het middelpunt van een nieuw paardenvleesschandaal. De ontdekking van goedkoop paardenvlees in rundvleesproducten in Frankrijk leidde naar de slagerij in Dodewaard.