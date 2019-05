Van gewonnen verloting naar miljoenenbedrijf

Een gewonnen loterij, daarmee begon een van de eerste Nederlandse handelsplekken online. René van Mullem was op 19 mei 1999 de gelukkige die de domeinnaam Marktplaats.nl in handen kreeg. Hij bouwde er een site, waar mensen tweedehands spullen konden kopen en verkopen. Het werd een van de grootste sites van Nederland en op zondag viert Marktplaats zijn twintigste verjaardag.

Marktplaats was in het begin heel eenvoudig. De homepage was zo simpel mogelijk, en in een mum van tijd had Van Mullem ook een logo gemaakt: met een programmaatje schreef hij de naam in een standaard lettertype. Verder koos Van Mullem bewust voor zachte, rustige kleuren, ‘geleend’ van Vincent van Gogh. Die moesten voorkomen dat de computer te fel zou zijn voor de televisie in de woonkamer.

Van Mullem zelf zette de eerste advertentie op Marktplaats, een microfoontje. Hij zou maar een paar maanden eigenaar van zijn site blijven. Nog voor het einde van 1999 had Van Mullem Marktplaats al verkocht aan kringloopbedrijf Het Goed uit Emmeloord. Dat zocht een nieuwe plek om de spullen uit de winkels te slijten. Van Mullem kreeg 295.000 euro en hield een klein belang in Marktplaats. In 2004 kwam de grote klapper. De Amerikaanse reus eBay kocht Marktplaats voor 225 miljoen euro. Van Mullem ontving daar een paar miljoen van.

Mensen zoeken op Marktplaats vooral op het woord gratis. Elke dag wordt die zoekopdracht meer dan 50.000 keer gebruikt. Het weer kan ‘gratis’ af en toe van de eerste plaats stoten: als het vriest, zoeken we vooral naar schaatsen en bij hitte zoeken we airco's en ventilatoren. Marktplaats krijgt naar eigen zeggen 2,1 miljoen bezoekers per dag, en elke dag worden er 350.000 nieuwe advertenties geplaatst. Mensen zijn vooral geïnteresseerd in dameskleren, de inrichting van het huis en spullen voor kinderen.

Marktplaats gaat mee met zijn tijd. Vanaf volgende maand kunnen gebruikers het versturen van pakketjes al in de app regelen, dankzij een samenwerking met PostNL. Ook kunnen ze pakketten onderweg volgen. „Stel dat jij in Amsterdam zit en ik in Hellevoetsluis. Dan rijd je niet zomaar even naar de ander toe om het op te halen”, verklaart een woordvoerder. Maar Marktplaats wil geen tweede Amazon worden, een alleseter die probeert in elke hoek van de economie door te dringen. „We zijn geen bank, verzekeraar of postkantoor. We zijn een handelsplatform, we verbinden kopers en verkopers. Dat is wat we doen en waar we groot in zijn geworden”, aldus de woordvoerder.