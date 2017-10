Van Geloven sluit krokettenfabriek Oostzaan

Snackfabrikant Van Geloven sluit eind volgend jaar zijn fabriek in Oostzaan. De productie van kroketten en bitterballen van de merken Van Dobben, Kwekkeboom en Laan wordt overgeheveld naar de fabriek in Tilburg. Daar kan namelijk nog uitgebreid worden, in Oostzaan is dat niet mogelijk.

Bij de fabriek in Oostzaan werken zo’n zestig mensen. Van Geloven gaat in overleg met de vakbonden over een sociaal plan. Topman Peter Doodeman geeft aan dat het bedrijf een goede uitkomst voor het personeel wil bereiken. Zo’n dertig medewerkers zouden in Tilburg aan de slag kunnen, zegt Doodeman. „Maar ik begrijp dat niet iedereen op zo’n verhuizing zit te wachten.”

Van Geloven benadrukt dat er aan de recepturen van de snacks van Van Dobben, Kwekkeboom en Laan niets verandert.