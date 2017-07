Van Ee in Barneveld leeft zich uit op een stoer stuk staal

De bouw nadert z’n voltooiing. Staalspecialist Van Ee neemt over twee weken een gloednieuwe bedrijfshal in Barneveld in gebruik. De fusie van Van Ee en Metaluniek uit Veenendaal krijgt daarbij haar beslag. „Wij doen staalprojecten van schets tot oplevering.”

Vonken spatten in het rond. Een slijptol vreet zich een weg door een stalen balk. Iets verderop, aan de andere kant van de bedrijfshal van Van Ee, sleutelt een monteur aan een rollenbaan. Aan het plafond hangen maar liefst acht kranen. Krachtpatsers van 10 ton.

Alles is nieuw, ruim en groot bij Van Ee in Barneveld. Directeur Henk van Ee (59) –leesbrilletje op z’n buik– blijft er bescheiden onder. Nuchter ook. „Je kunt er wel bij blijven staan glimmen, maar dat helpt niet. Je moet door, gewoon met beide benen op de grond.”

Cijfers wil Van Ee niet noemen. Geen borstklopperij. Om een aantal afmetingen van de bedrijfshal kan hij echter niet heen: lengte 180 meter, hoogte 12 meter, oppervlakte 7800 vierkante meter. Nieuwbouwkosten houdt hij echter stevig achter z’n kiezen. Omzetcijfers ook.

Rechtsvoorin de hal bevindt zich een pons-knipmachine, links een zaag-boorstraat. Ruwe, ronde borstels staan in de startblokken om het ruwe staal te ontdoen van spanen en andere ongerechtigheden. Linksachter staat een 30 meter lange spuitruimte, rechtsachter ligt straks de voorraad. Langs de linkerwand komen dertien, veertien laswerkplekken, midden in de hal nog eens tien.

De tijd dringt. De oude bedrijfsruimte aan de Compagnieweg moet leeg en schoon en de productie in de nieuwe hal opgestart. De verhuizing is in volle gang. „Het zal nog wel even duren voordat we 100 procent kunnen produceren. Maar we zijn hier alvast begonnen.”

Doorleren

Van Ee is een bekende in Barneveld. Henk van Ee ging in 1978 in een hokje van amper 60 vierkante meter op de boerderij van zijn ouders in Kootwijkerbroek aan de slag. „Ik heb altijd gezegd: Ik blijf net zo lang doorleren totdat ik voor mezelf kan beginnen.” Het is niet gelukt. Nog voordat z’n studie was voltooid, zat Van Ee tot over z’n oren in het staal.

Het constructiebedrijf is gestaag gegroeid. In 1989 is de Kootwijkerbroeker –met acht man personeel– verhuisd naar bedrijventerrein Harselaar-Oost. In 2010 heeft Van Ee het staalbedrijf Hiensch Constructie uit Veenendaal overgenomen. Twee jaar later Metaluniek trap- en metaalconstructies. In 2013 zijn deze twee samengevoegd tot Metaluniek staalspecialisten. Beide bedrijven gaan nu verder onder de vlag Van Ee Staalspecialisten.

Van Ee levert middelgrote staalprojecten –van 10 tot 1000 ton– voor de bouw, de weg- en waterbouw en de offshore. Om maar eens wat te noemen. Nieuwbouw, renovatie, herbestemming. Tot executieklasse 3, een kwaliteitsnorm voor kenners. „We doen echt van alles.” Ooit heeft hij het frame voor een onderzeeër geleverd. Meer wil hij er niet over kwijt. Top secret. „Mag niet van de klant.”

Het Barneveldse bedrijf, nu 45 man personeel, is gespecialiseerd in bruggen, trappen, luifels en balustrades. Van Ee heeft bijvoorbeeld alle trappen en balustrades van het prestigieuze Nationaal Militair Museum in Soesterberg op z’n naam staan. „Een prachtproject”, zegt Van Ee. „Groot, zwaar, veel.”

De staalspecialist heeft verder onder andere een brug geleverd voor een natuurpark in Rheden, een stadsbrug over de Westersingel in Rotterdam en de staalconstructie voor de nieuwbouw van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ook het geraamte voor de immense bedrijfshal van Tholu in Ede komt uit Barneveld.

Het verwerken van stoere stukken staal vindt Van Ee een uitdaging. „We maken de mooiste dingen.” Cruciaal is het opzetten van een goede organisatie. „Je moet de juiste producten op het juiste moment klaar hebben. Lukt dat niet, dan kan de klant niet verder. Of ligt het materiaal bij onszelf in de weg.” Dankzij de nieuwe hal kan het bedrijf z’n logistieke proces verbeteren.

Van Ee zet samen met zijn zoons de schouders onder het familiebedrijf. Bas (34) is projectleider, Martijn (32) productieleider. Soms botst het, zegt Van Ee eerlijk. „Dan praat je even hard tegen elkaar, maar dat moet ook kunnen. Als dat niet kan, is het foute boel. Na een halfuur is het ook weer goed.”

Niet klagen

Van Ee mag niet klagen over z’n werkvoorraad. „We hebben veel te doen.” De bouw trekt weer aan. „De levertijd loopt op, de prijzen zijn echter nog niet optimaal.” Het vinden van technisch personeel is lastig, vooral voor aan de tekentafel. „We moeten regelmatig werk uitbesteden aan tekenbureaus. Dat kost geld, maar levert ook niet altijd het gewenste resultaat op.”

Het recente overlijden van een 36-jarige medewerker zet al het gezwoeg en gezweet in een ander licht, benadrukt Van Ee. „Wij hebben een prachtig bedrijf. Het lijkt leuk, en het is ook leuk. Maar er is ook een keerzijde. Het is allemaal zo betrekkelijk. We realiseren ons dat vaak veel te weinig.”

digibron.nl/dezaak



Bedrijfsgegevens

Naam: Staalspecialisten Van Ee in Barneveld

Opgericht: 1978

Activiteiten: middelgrote staalprojecten van 10 tot 1000 ton

Aantal medewerkers: 45