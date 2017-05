Van Dam: Overheid moet durven ingrijpen om veehouderij toekomstbestendig te maken

De overheid moet tijdig durven ingrijpen om de veehouderij in Nederland toekomstbestendig te maken, ook als de sector daar zelf de nut en noodzaak nog niet van inziet.

Die les trekt staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) uit de hele gang van zaken rondom de fosfaatreductie die dit en volgend jaar moet plaatsvinden.

Aan de veehouderij worden door de maatschappij of om milieuredenen hogere eisen gesteld, signaleerde de bewindsman donderdag tijdens een Kamerdebat. „Dan is het soms beter om even door te bijten dan om kwesties voor je uit te schuiven.”

Het is de taak van de overheid, vindt Van Dam, om moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan maar om „op te treden” en misschien zelfs met extra regelgeving te komen, „ook als de sector zichzelf nog niet helemaal heeft gerealiseerd dat dit onvermijdelijk gaat worden.” Niets doen is geen optie: „Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

De beoogde fosfaatreductie voor dit jaar is „binnen bereik”, aldus de bewindsman. „Het gaat heel goed. Als we zo doorgaan, gaan we het doel gewoon halen.”

Van Dam denkt dat de rechter in augustus uitspraak doet in het hoger beroep dat hij heeft aangetekend tegen het recente vonnis van de Haagse rechtbank in een reeks kort gedingen over het fosfaatreductieplan. „De rechter heeft geoordeeld dat de basis van de regeling rechtmatig is”, zei Van Dam.

Mocht hij het hoger beroep verliezen, dan hoopt hij op een helder vonnis. Dan is tenminste duidelijk voor welke boeren het plan niet geldt. „En dat helpt mij te bepalen welke bedrijven onder de knelgevallenregeling moeten vallen.”