Van Dalen wil onderzoek naar langetermijneffect wind op zee

Er is nog veel te weinig bekend over de langetermijneffecten van windparken op het leven in zee. Dat zegt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die in opdracht van het Europees Parlement in kaart brengt welke gevolgen de grootschalige uitrol van windenergie op zee heeft voor de visserijsector.

Volgens Van Dalen is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de invloed van draaiende windmolens op vissen en schaal- en schelpdieren. Hetzelfde geldt voor het effect van elektromagnetische straling bij onderzeese stroomkabels. „Terwijl in het visserijbeleid het voorzorgsprincipe geldt, en terecht, is dat bij de aanleg van windparken niet in beeld. Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn.”

Van Dalen zat woensdag in Brussel een bijeenkomst voor van vertegenwoordigers uit de windenergiesector, vissers, wetenschappers en beleidsmakers. Centrale vraag: kunnen visserij en windparken op zee naast elkaar bestaan?

„Het onderwerp leeft enorm”, stelt hij. „Een van mijn conclusies is dat er meer met elkaar gepraat moet worden. Het kan niet zo zijn dat vissers niet betrokken worden bij de aanleg van een windpark, zoals bij de Franse kust is gebeurd. De Europese Commissie, waarvan een hoge ambtenaar bij de bijeenkomst aanwezig was, staat in ieder geval wel open voor inbreng van de visserijsector.”

Een van de sprekers tijdens de bijeenkomst was de Zeeuwse visser Job Schot, voorman van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht. Volgens Schot bedreigt de „grootschalige industrialisatie” van de Noordzee het ecosysteem en de visstand. Ook wordt de vissers het recht ontnomen om te blijven vissen op visgronden waar ze al generaties lang actief zijn.

Het geluid van het heien van de palen waar de windturbines op staan doodt volgens Schot „alle vis in een wijde straal.” Is een park eenmaal operationeel, dan verjaagt het lage geluid dat draaiende turbines maken de vis. Ook legde hij de vinger bij de elektromagnetische velden bij onderzeese kabels, die de opgewekte stroom naar de wal transporteren. Zo’n veld is volgens de visser „een muur van straling” die de natuurlijke trek van vis en schaal- en schelpdieren verstoort. „Dit effect nemen wij als vissers nu al waar”, zei hij.

Verder leiden windparken tot veranderingen in de zee- en luchtstromingen, stelde Schot. Ook waarschuwde hij voor toekomstige milieurampen, als bijvoorbeeld een koopvaardijschip door een navigatiefout tegen een windturbine botst.

Van Dalen gaat de komende tijd ook met andere gebruikers van de zee praten, zoals scheepvaart, de toeristische sector en militaire gebruikers. Na de zomer brengt hij rapport uit aan het Europees Parlement, dat na bespreking daarvan nog dit jaar een standpunt over de uitrol van windenergie op zee zal innemen.