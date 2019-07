Van Dalen hoopt op meer invloed op Europees visserijbeleid

Het gaat in Brussel en Straatsburg niet alleen om inhoud maar ook om emotie. Dat is een belangrijke les uit het debacle met de pulsvisserij, zegt Europarlementariër Peter van Dalen. Komende week zit hij het eerste strategisch Europees visserijoverleg voor.

De politicus van de ChristenUnie staat bekend als voorvechter van de Nederlandse visserij. De afgelopen jaren maakt hij zich sterk voor toelating van puls (elektrisch vissen). Deze door Nederlandse vissers ontwikkelde techniek spaart de zeebodem en dringt het brandstofverbruik van de kotters drastisch terug. Maar na een succesvolle lobby van Franse milieuactivisten ging het Europees Parlement (EP) dwarsliggen: er kwam een verbod.

Van Dalen is de komende jaren opnieuw lid van de visserijcommissie van het EP en deze keer zelfs eerste vicevoorzitter. Donderdag werd bekend dat hij ook vice-coördinator van de EVP-fractie wordt op visserijgebied. De christendemocratische EVP –Europese Volkspartij– is de grootste fractie in het Europees Parlement. De ChristenUnie haakte onlangs bij de EVP aan.

Wat betekent dit voor uw positie?

„Vergeleken met de vorige periode heb ik een stevigere plek in de visserijcommissie en nu ook een frontpositie in de EVP-fractie. Samen met Annie Schreijer-Pierik van het CDA, die ook lid is van de visserijcommissie, en de plaatsvervangende leden Jan Huitema (VVD) en Bert-Jan Ruissen (SGP) kan ik nu meer invloed uitoefenen op de agenda van de visserij.”

Volgende week vindt onder uw leiding in Brussel het eerste zogeheten strategisch Europees visserijoverleg plaats. Wat houdt dat in?

„Annie en ik willen op structurele basis met de sector praten, om één lijn te kunnen trekken. De visserijorganisaties zullen aanschuiven, en Urk namens de twintig Nederlandse visserijgemeenten. Ook de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat nodigen we uit. Wij hebben behoefte aan voeding. In de heftige periode met de pulsvisserij hebben we gezien dat het in Europa niet alleen om inhoud gaat, maar ook om emotie en beeldvorming.”

Gaat u ook ngo’s uitnodigen?

„Daar moeten we het met elkaar over hebben. Ik sluit het niet bij voorbaat uit.”

Krijgt pulsvissen een nieuwe kans?

„Die hoop heb ik nog steeds. De komende driekwart jaar worden belangrijke onderzoeken naar de effecten van puls afgerond. Mijn inzet is om de uitkomsten mee te nemen bij de herziening van het Europees visserijbeleid, die in 2020 van start gaat. Maar veel zal afhangen van wie de Europese commissaris voor Visserij wordt.”

