Van Bijbelbeslag naar kentekenplaat

Feest bij de firma J. Knieriem in Goes: de producent van kentekenplaten en verkeersborden viert vrijdag het 175-jarig bestaan en krijgt die dag ook het predicaat hofleverancier toegekend. „Dit opent deuren, zeker in het buitenland.”

Blij zijn ze met het „prachtige gebaar” van koning Willem-Alexander. Maar de huidige directeuren Marten en Jacco Harinck, kleinzoons van de laatste Knieriem, zien het predicaat ook als een eerbetoon aan de vijf vorige generaties die sinds de oprichting in 1843 in het bedrijf hebben gewerkt.

J. Knieriem maakt kentekenplaten, verkeersborden, voertuigmarkeringen, tekstborden en kunststof spuitgietartikelen, uiteenlopend van kentekenplaathouders en klaar-overbordjes tot pootstokken voor ladders en onderdelen van insectenhorren. De combinatie van de eerste twee is bijzonder, zegt Marten. „Andere bedrijven maken óf kentekenplaten óf verkeersborden. Wij doen het allebei. We ontwerpen en bouwen ook de machines voor de productie ervan. Complete productielijnen van ons gaan bijvoorbeeld de grens over. In India, waar enorm veel auto’s rijden, draaien vier producenten van kentekenplaten met machines van ons.”

Het Goese bedrijf maakte de eerste kentekenplaten in 1938. Jacco: „In die tijd begonnen alle nummerborden in ons land met een letter, gevolgd door drie cijfers. Zeeuwse auto’s hadden een kenteken dat begon met een K.”

Onbedrukt

Tegenwoordig heeft J. Knieriem een jaaromzet van zo’n 9 miljoen euro. Nog steeds zijn kentekenplaten een van de belangrijkste producten. De platen worden in de fabriekshal op bedrijvenpark De Poel gestanst uit rollen aluminium. Jaarlijks gaan er miljoenen exemplaren de deur uit. De automaterialenhandel in Nederland neemt onbedrukte platen af, perst er de kentekens in en voorziet ze van een kleur. Ook buiten Nederland zijn er klanten. In onder meer Suriname, Cyprus en Dubai rijden auto’s met kentekenplaten van Knieriem.

De broers Harinck namen het bedrijf in 1999 over van hun vader en een oom. Ook de oprichters in 1843 waren broers. Het bedrijf startte als koperslagerij. Er werden allerlei koperen gebruiksvoorwerpen gemaakt, maar bijvoorbeeld ook koperbeslag voor Statenbijbels en messing lettertjes voor psalmboekjes.

Tot in de jaren 30 van de vorige eeuw werden producten per stuk of in kleine series gemaakt. In 1938, toen er gestart werd met nummerborden, kwam de schaalvergroting op gang.

De broers mikken op een „rustige maar gestage” verdere groei van hun onderneming. Jacco: „We willen structureel werkgelegenheid blijven bieden hier in Goes.” Marten: „Daar hoort ook een gezonde winst bij, om de toekomst van onze onderneming te garanderen.”

Het nieuws dat hun bedrijf straks het predicaat koninklijk mag voeren, kwam niet helemaal als een verrassing. De broers wisten dat de burgemeester een aanvraag had gedaan. „Maar we hoorden een tijdlang niets. Toen kwam het telefoontje”, vertelt Jacco. „De week erna stonden we op een belangrijke internationale beurs in Amsterdam. Tussen de bedrijven door moesten we van alles gaan regelen.”

De beurs konden ze niet laten schieten. Marten: „We hopen op nieuwe opdrachten uit het buitenland. Op zo’n beurs ontmoeten we mensen die ons in contact brengen met specifieke klanten. Daarnaast moeten we op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen.”

Onbesproken

J. Knieriem is het derde bedrijf in Goes en het zesde in Zeeland dat het predicaat hofleverancier of koninklijk ontvangt. „Je krijgt dat niet zomaar. Het bedrijf moet minstens honderd jaar bestaan, een belangrijke rol vervullen in de regio, een bijzonder product maken en van onbesproken gedrag zijn”, zegt Jacco.

Zijn broer Marten ziet in het predicaat „een stuk erkenning voor een eerlijke manier van zakendoen.” Volgens hem zijn klanten in het buitenland misschien nog wel meer naar onder de indruk van de onderscheiding dan die in Nederland. „Het predicaat opent echt deuren.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: J. Knieriem

Waar: Goes

Sinds: 1843

Product: verkeersborden, kentekenplaten enz.

Omzet: 9 miljoen euro