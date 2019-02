„Vale trekt knip voor technologie na damramp”

Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale, dat onder vuur ligt vanwege de recente damdoorbraak bij een reservoir, belooft de nodige investeringen te zullen doen in nieuwe technologieën. Daarmee wil het bedrijf op termijn droger grondstoffen gaan winnen, waardoor het ook minder gebruik zal hoeven te maken van dammen.

Vale legt de komende jaren 400 miljard dollar opzij voor de ontwikkeling van nieuwe winningsmethoden. In 2023 wil het bedrijf het watergebruik bij de winning van onder meer ijzererts met 70 procent hebben teruggebracht, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Bij de recente damramp in Brazilië kwamen tientallen mensen om het leven. Honderden personen worden er nog vermist. In 2015 was er ook al een doorbraak van een dam rond een reservoir bij een Braziliaanse mijn van Vale waarbij tientallen mensen omkwamen.