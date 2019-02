Vakman Van Hof springt bij als schoenmaker druk is

Laatst stond er voor een maandag helemaal niets in de agenda. „Vreemd voelde dat.” Jan van Hof (77) uit Barneveld is het liefst lekker bezig. Het maakt hem niet uit of het om vrijwilligerswerk gaat of om een betaalde klus.

Drie kwartier tot een uur, zo lang ben je met één schoen bezig. „Je lijmt een stuk rubber in, legt vervolgens de schoen weg en gaat wat anders doen. Is de lijm droog, dan schuur je het geheel vlak en zet je de volgende laag in de lijm.”

Voor een klant met beenlengteverschil is Van Hof in schoenmakerij Vallei Orthopedie in Veenendaal bezig de zolen van twee linkerschoenen te verhogen. „Een leuke klus. Je helpt er iemand mee. Die kan straks weer goed lopen.”

Schoenmaker Jan van Dreuten is blij dat Van Hof wekelijks een dag of een halve dag bijspringt. „Een vakman, ik hoef hem niks uit te leggen. Anders moest ik hier ’s avonds doorwerken. Vijftig uur per week vind ik genoeg. Is het druk, dan bel ik Jan of hij komt.”

Meestal neemt Van Hofs echtgenote Aafje de telefoon op, omdat Jan niet thuis is. „Zij houdt mijn agenda bij. Soms zijn er drie dingen op een dag”, zegt de Barnevelder. Drie betaalde baantjes heeft hij: in de schoenmakerij, bij een begrafenisondernemer (als drager en als hulp bij condoleances) en als distributeur van het Reformatorisch Dagblad: het afleveren van kranten bij distributeurs in Lexmond, Schelluinen, Alblasserdam en Werkendam.

Daarnaast zijn er vrijwilligerstaken: chaufferen voor de dagbesteding van zorgcentrum Norschoten, klusjes doen voor RST Zorgverleners en boodschappen doen voor woonzorgcentrum ’t Achterdorp. Verder doet Van Hof bezoekwerk. „Ik bel bij mensen aan als ik hoor dat er zorg of ziekte is. Even een luisterend oor bieden.”

Schakelen

In de praktijk moet de Barnevelder vaak schakelen. „Hier in de schoenmakerij is het druk. Ik houd van doorwerken. Bij een begrafenis of condoleance moet je daarentegen één en al rust uitstralen. De knop moet dan echt helemaal om.”

Zijn vrouw gaat eveneens op bezoek en helpt bij de weeksluiting in zorgcentrum Neboplus. Maar ze is ook graag thuis. Dat ligt Van Hof niet zo. „De hele dag zitten lezen of achter de computer: daar word ik maar onrustig van. Ik kan iedereen aanraden na de pensionering actief te blijven. De dagelijkse werkdruk is weg, je kiest zelf of je wel of niet gaat. Het houdt je vitaal. Stilzitten maakt oud en stijf. Een kleine aanvulling op de AOW-uitkering is een aardig extraatje, ik rijd er de auto van.”

Uitgekeken naar zijn pensioen heeft Van Hof niet. „Ik werkte hard, had er plezier in en kreeg er de kracht voor. Ik was blij dat de maand na mijn pensionering een schoenmaker mij belde of ik af en toe bij hem wilde werken. Zo kon ik mijn vak blijven doen en bijblijven.”

Van Hof vindt het „van de zotte” dat mensen verplicht worden om met pensioen te gaan bij een bepaalde leeftijd. „Maar er zijn ook mensen die op hun zestigste uitgeblust zijn en toch door moeten. Die zouden dankbaar zijn als ze al konden stoppen. In het pensioenstelsel zou er plaats moeten zijn voor uitgebluste werknemers die na onderzoek eerder met pensioen kunnen gaan. Wellicht kan dat betaald worden uit de extra belastinginkomsten van degenen die na hun pensioenleeftijd betaald werk blijven doen.”

De voormalig schoenmaker merkt wel dat hij 77 is. „Mijn uithoudingsvermogen wordt geleidelijk aan wat minder. Soms ben ik ’s avonds best moe. Dat had ik voorheen niet. Maar aan stoppen denk ik nog niet.”

Dankbaarheid overheerst. „Het is niet mijn goedheid, mijn kunde, dat ik nog van alles kan doen. God geeft me er de kracht en de wijsheid voor. En Aafje ondersteunt mij volledig. Soms moet ik me twee, drie keer op een dag verkleden voor de verschillende werkzaamheden. Zij legt steeds mijn kleren klaar. En als het werk wat uitloopt, eten we gewoon later.”

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl.

----

Loopbaan Van Hof

- Geboren: 31 oktober 1941 in Lekkerkerk

- Lagere school: Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk

- Vervolgonderwijs: twee jaar landbouwschool in Lekkerkerk.

- Banen: bij een boer, daarna leerling bij een schoenmaker, later rayonleider van twaalf schoenreparatiebedrijven, veertien jaar eigen schoenmakerij in Driebergen.

- Laatste baan: zeven jaar werkzaam voor verschillende schoenmakers.