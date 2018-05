Vaklui hebben klussen voor het uitzoeken

Evert Barten

Vaklui zoals schilders, bouwvakkers en elektriciens komen handen tekort nu de economie op volle toeren draait. Bedrijven zijn naarstig op zoek naar personeel en zelfstandigen hebben zo veel werk dat ze de klussen voor het uitzoeken hebben. En daarbij doet het uurloon op de factuur er even wat minder toe.

Neem Dorrestijn Buiteninrichting en Infrastructuur uit Kamerik, iets boven Woerden. Eigenaar Gerco Dorrestijn (23) krijgt elke dag wel vier of vijf aanvragen voor klussen. Het nog jonge bedrijf heeft vier mensen in dienst en heeft zes vacatures op de website staan. Plekken die hij niet kan vervullen.

„Wij doen allerlei soorten werk, zoals beschoeiing aanbrengen, straat- en grondwerk en tuinontwerp en houtbouw. Daarom zoeken we allround vaklui. En die zijn erg schaars op dit moment.”

Dorrestijn wijst dagelijks aanvragen voor klussen af, soms wel drie of vier per dag. Hij kan dus letterlijk de mooie klussen ertussenuit zoeken. „We richten ons nu vooral op beschoeiingen, dus zulke klussen krijgen voorrang. Ik realiseer me dat dit een luxepositie is. Als er werk komt van aannemers waar we al langer mee werken, kijken we niet inhoudelijk naar het werk. Voor onze vaste opdrachtgevers willen we altijd klaarstaan. We zijn nu op zes plekken tegelijk bezig.”

Kwaliteit

De jonge ondernemer ziet de economie zeker als een reden waarom het goed gaat met zijn bedrijf. „Maar onze naamsbekendheid speelt ook een rol. En het is vooral belangrijk dat je kwaliteit levert. Al is er nog zo veel werk, als je het verknalt hoef je echt niet terug te komen.”

Naast de vier personeelsleden werkt Dorrestijn met een groep zzp’ers van vier tot acht personen. Die huurt hij in als het druk is, zoals in deze tijd. Omdat zijn bedrijf nog relatief jong is, kan hij niet zeggen dat het uurloon van deze zelfstandigen nu zo veel hoger is dan enkele jaren geleden. „Wat ik wel weet, is dat goede vaklui die willen werken hun loon op dit moment dubbel en dwars waard zijn.”

Er zijn grofweg twee soorten zzp’ers: vaklui die vooral op de consumentenmarkt zijn gericht en zelfstandigen die zich aan bedrijven verhuren, zoals aan Dorrestijn. Vooral de laatste groep merkt dat het beter gaat, stelt Maarten Post, voorzitter van stichting ZZP Nederland, die de belangen behartigt van ruim 40.000 zelfstandige ondernemers.

„Het gaat bij deze groep voor een groot deel om ex-werknemers die tijdens de crisis noodgedwongen voor zichzelf begonnen zijn. Ze weten wat het is om bijna geen werk te hebben. Het uurloon van deze zelfstandigen is tijdens de crisis behoorlijk gedaald, om toch maar aan de gang te blijven.”

Datzelfde uurloon gaat nu weer omhoog, ziet Post. Tegelijk signaleert hij nog een andere trend. „Uit de hoeveelheid uitschrijvingen die wij krijgen, maak ik op dat dit aantal zzp’ers kleiner wordt. Veel mensen worden weer werknemer bij een bedrijf. Dat is goed, omdat deze mensen nooit ondernemer wilden worden. Ze waren ertoe gedwongen. Nu ze weer terug kunnen, gebeurt dat gelukkig ook.”

Opknappen

De andere groep zzp’ers heeft de dip van de crisis veel minder hard gevoeld, aldus Post. Dit komt doordat consumenten niet snel verhuisden en daarom hun huis maar wat opknapten. „Er is voor deze zelfstandigen altijd werk geweest en dat zal er ook blijven. Wel horen we dat er nu bijzonder veel werk is en dat ze ook regelmatig nee moeten verkopen.”

Maar hun prijzen verhogen, dat zullen ze niet zo snel doen, stelt Post. Volgens hem heeft dat te maken met betrouwbaarheid. „Stel dat je vorig jaar een dakkapel geplaatst hebt voor 30 euro per uur. Een kennis van die klant wil ook wel zo’n dakkapel en hoort opeens dat je 45 euro per uur vraagt, dan sta je er niet goed op.”

Het gemiddelde uurloon voor een goede bouwvakker ligt ergens tussen de 40 en de 50 euro. In de installatiebranche iets lager, tussen de 35 en de 40 euro. „Daar verandert de enorme hoeveelheid werk niet zo veel aan.”

Niet eerlijk

De reden waarom er nu opeens te weinig vaklui zijn, is voor Post helder. „Als het slecht gaat, hebben bedrijven geen geld om leerlingen op te leiden. En als het goed gaat, hebben ze er geen tijd voor. Dat hoort een beetje bij deze sector. Maar dan is het niet eerlijk om nu naar het onderwijs te kijken en te zeggen: geef ons vaklui. Dat gaat niet werken.”

Ook Gerco Dorrestijn ziet het tekort aan goed personeel de komende jaren alleen maar groter worden. „Op school is jaren geroepen dat jongeren moeten doorleren. Wie wil er nog vieze handen krijgen? En dat krijg je bij ons wel hoor. Ik heb vandaag de hele dag tot mijn knieën in de bagger gestaan.”