Vakgenoten treuren om ‘moeilijke, maar fenomenale’ Heertje

Vakgenoten van de overleden econoom Arnold Heertje (86) treuren om zijn dood. Ze prijzen hem als een van de belangrijkste beoefenaars van de economische wetenschap in Nederland. Maar ook zijn imago van onwrikbare man wordt benadrukt.

Hoogleraar Arnoud Boot, die sinds het begin van de jaren 90 veel met Heertje te maken had, roemt diens onafhankelijkheid. „De kracht van goede economen is dat ze niet met de waan van de dag meegaan. Dat is wat Arnold Heertje was”, memoreert hij.

Die eigenzinnigheid maakte samenwerken met Heertje niet altijd gemakkelijk. „Hij was een moeilijke man, maar fenomenale econoom. Af en toe moest je echt van je afbijten, dan had je hem weer op het rechte pad.”

Heertjes verdienste was volgens Boot dat hij het belang van het grotere geheel in de economische wetenschap bleef zien. „Hij had terechte kritiek op de verandering in het economie-onderwijs op de middelbare school. In de jaren 90 en 2000 werd alles gebaseerd op prikkels, marktwerking en het individu. Maar Heertje bleef benadrukken dat macro-economisch beleid en de sturende rol van de overheid belangrijk was.”

De financiële crisis van 2008 heeft het gelijk van Heertje aangetoond, vindt zijn voormalige UvA-collega. Toen bleek maar weer hoe belangrijk overheidshandelen was om de economie aan de gang te houden. „En in deze crisis met corona moet je wel blind zijn om het belang van de overheid niet te zien.”

Lex Hoogduin, hoogleraar economie en voormalig directeur van De Nederlandsche Bank, noemt Heertje een van de beste economen van de afgelopen eeuw. „Veel van geleerd, juist ook de laatste jaren van zijn leven”, schrijft hij op Twitter.

Via hetzelfde sociale medium uit econoom Bas Jacobs zijn verdriet om de dood van Heertje. „Hij was van grote betekenis voor de naoorlogse economiebeoefening en het economisch onderwijs in Nederland. Hij was naast docent ook een vriend van mijn vader en mijzelf. Ik zal hem verschrikkelijk missen”, schrijft de aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit verbonden hoogleraar.