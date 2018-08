Vaker geldlening via crowdfunding

In de eerste helft van 2018 is er in Nederland 154 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is 55 procent meer dan in de eerste helft van 2017, toen er 99,4 miljoen omging in de financiering van plannen met geld van privépersonen.

Tot die conclusie komt Gijsbert Koren, die sinds 2011 onderzoek doet naar de vrij nieuwe beleggingsvorm waarbij meerdere investeerders via een markplaats geld inleggen voor een project. Koren vergelijkt periodiek de resultaten van 36 financieringsplatformen, voor zover gegevens bekend zijn.

In de eerste helft van 2018 werden zo’n 4500 projecten en bedrijven met succes gefinancierd. Van de 154 miljoen euro, was 133 miljoen euro in de vorm van een lening. Bijna twee derde van de projecten betrof commerciële plannen, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een nieuw product of uitbreiding van bedrijven. Voor een derde ging het om projecten zoals een speeltuin, schoolproject, muziek en leningen aan consumenten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis.

Volgens Korens website crowdfundingcijfers.nl biedt het christelijke crowdfundingplatform waardevoorjegeld.nl –samen met drie andere platformen– het hoogste nettorendement aan investeerders. Op 1 augustus bedroeg de rente van waardevoorjegeld.nl 7,1 procent.

Johan van Buuren, directeur van het platform, zegt blij te zijn met het resultaat. „Ons doel is particuliere en zakelijke investeerders, klein en groot, vanaf 100 euro de gelegenheid te geven om te investeren volgens christelijke waarden.”

Die principes zijn, naast de puur zakelijke afwegingen van risico’s en haalbaarheid, leidend voor de directeur bij een aanvraag voor financiering. Zo heeft hij sinds hij in mei 2017 met de onlinemarktplaats voor krediet startte, een keer een bedrijf afgewezen dat ook op zondag verkocht. Verder moet hij zich regelmatig over „grensgevallen” buigen. Zoals een transportbedrijf dat met niet-duurzaam materieel reed en daarin wilde investeren.

Over wat de beste indicatie is voor het succes van het crowdfundingplatform, laat Koren zich niet uit. Het lage of gemiddelde rendement dat de grotere crowdfundingplatformen bieden, kan volgens hem verklaard worden doordat er allicht weleens een project failliet gaat. Die kans neemt toe naarmate meer projecten meedoen en de leningen langer lopen. „Aan het einde van de looptijd van een lening wordt het nogal eens lastig.” De vraag is dan of de lening volledig afgelost wordt én of dit op tijd gebeurt, zo licht hij toe. De platformen laten ook uitzonderingen zien. „Bij Funding Circle is het rendement 6,73 procent en het totaal gefinancierde bedrag 93,2 miljoen. En bij Aygodutch is het rendement zelfs negatief en het verschafte bedrag 371.000 euro.”