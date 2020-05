Vakbonden willen praten met KLM over arbeidsvoorwaarden

Zeker drie vakbonden willen met KLM meedenken over aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden om de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis door te helpen. Dat hebben de vakbonden VNV, De Unie en NVLT in een intentieverklaring laten weten. KLM spreekt van een „mooi gebaar”, maar hoopt uiteindelijk dat alle bonden waarmee normaal aan de cao-tafel wordt gesproken, hiervoor openstaan.

Het kabinet toonde zich eerder bereid 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM tegemoet te komen. Frankrijk schiet tegelijkertijd Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op 9 miljard tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Daaraan zitten wel voorwaarden verbonden. Vast staat bijvoorbeeld dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren. Daarnaast moet er behoorlijk gesneden worden in de kosten. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei al dat de topsalarissen omlaag moeten, van zowel management als goed betaalde piloten.

VNV, De Unie en NVLT zijn naar eigen zeggen bereid hun verantwoordelijkheid te nemen „door in overleg met KLM te komen tot een uitwerking van de benodigde bijdrage van het personeel aan het herstel en behoud van KLM”. Daarbij vinden ze het wel belangrijk dat de overheid alles op het vlak van arbeidsvoorwaarden aan KLM en de vakbonden overlaat. Overigens lijken niet alle vakbonden bij KLM op een lijn te zitten. Onderaan de intentieverklaring ontbraken nog de namen van meerdere bonden.