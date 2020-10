Vakbonden voor crisisoverleg aangeschoven aan tafel bij KLM

Op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen is om 13.30 uur het crisisoverleg tussen de directie en de vakbonden begonnen. KLM riep vertegenwoordigers van de acht bonden halsoverkop bijeen nadat minister van Financiën Wopke Hoekstra een streep had gezet door het voorstel van loonmatigingen als voorwaarde voor de miljardensteun.

De looptijden van de afspraken over loonmatiging zijn volgens Hoekstra te kort en zouden moeten gelden zolang het steunpakket loopt, namelijk tot 2025. Met de bonden was een kortere looptijd afgesproken.

KLM heeft nog 1,5 dag om een akkoord te bereiken. Een woordvoerder van de maatschappij kon nog geen indicatie geven van de duur van de gesprekken. „Misschien zijn we er zo uit, mogelijk duurt het een tijd en wordt morgen verder vergaderd.”

Hoekstra zei eerder op vrijdag vast te houden aan de besparingsopdracht die hij aan de KLM-directie heeft meegegeven als voorwaarde voor steun van 3,4 miljard euro om de coronacrisis door te komen. Daar kan volgens hem „geen onsje vanaf”.