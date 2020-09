Vakbonden verbaasd over gebrek aan urgentie KLM

Verschillende vakbonden zijn verbaasd dat KLM niet meer vaart zet achter gesprekken om tot afspraken te komen om de kosten te verlagen. Op 1 oktober loopt de deadline af waarop de luchtvaartmaatschappij voldaan moet hebben aan de voorwaarden voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties vanuit de overheid, maar met een deel van de bonden liggen de gesprekken stil.

Onder meer bij de piloten is er nog geen akkoord en schortte KLM het gesprek voor het weekeinde op. Vakbond VNV komt daarom zelf met een extra handreiking in een nieuw voorstel waarin de piloten aangeven hoeveel salaris ze bereid zijn in te leveren. Voorzitter Willem Schmid van de pilotenvakbond haalt daarbij nog aan dat zijn leden al in mei klaarstonden om afspraken te maken, maar dat KLM pas in augustus wilde praten.

Ook bij het cabinepersoneel liggen de gesprekken stil, zeggen vakbonden VNC en FNV Cabine. „We hebben een eindplan voor een sociaal plan neergelegd”, laat VNC-voorzitter Chris van Elswijk weten. Dat plan komt grotendeels overeen met wat de bond al weken zegt te willen bereiken. „Maar nu zei KLM ineens zich te willen beraden en na het weekeinde met een reactie te komen.” Maandag aan het begin van de middag was die reactie er nog niet.

Ook Birte Nelen van FNV Cabine verbaast zich over de houding van KLM. „Er hangt een reorganisatie in de lucht en boventalligheid dreigt. We maken ons zorgen dat we straks ineens een tegenbod krijgen waar we alleen maar ja of nee tegen kunnen zeggen.” Van Elswijk spreekt vergelijkbare zorgen uit. „We willen juist meewerken, maar niet afgescheept worden met een slecht sociaal plan.”

Alleen bij het grondpersoneel lopen de gesprekken nog. Vakbonden NVLT, VKP en CNV hebben een gezamenlijk voorstel gedaan om tot kostenbesparingen te komen. Vakbond FNV deed daarbij niet mee omdat die absoluut niet wil dat mensen die een modaal inkomen verdienen in moeten leveren. „Dat hoeft ook helemaal niet van de minister, maar KLM houdt daar toch aan vast”, aldus FNV-bestuurder Jan van den Brink.

Wat Van den Brink betreft moet KLM stappen maken om een akkoord te bereiken. „KLM zit op een heel andere koers. Ik ben er niet positief over.” Wat er gebeurt als de deadline van 1 oktober wordt bereikt zonder akkoord is voor Van den Brink dan ook nog niet zeker. „Misschien stappen we wel naar de minister en zeggen we: kijk, dit hebben we aangeboden, maar KLM blokkeert alles.”

Komende woensdag staat nog wel met alle bonden een eindoverleg gepland. Daar kunnen dan de sociale plannen voor grondpersoneel, cabinepersoneel en piloten worden vergeleken en laatste plooien worden recht gestreken, zo was het plan. Of het zover komt, is nu echter verre van zeker. „Ik sluit niets meer uit”, verzucht Nelen.

KLM laat weten zolang de plannen bij de ondernemingsraad liggen en de gesprekken met de vakbonden nog lopen niet te willen reageren.