Vakbonden niet blij met AkzoNobel

Vakbonden zijn niet blij met AkzoNobel. Ze willen zo stilletjes aan zekerheid over zaken als werk en loon nu de afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals een kwestie van tijd is. Akzo stelt dat het nog te vroeg is om op vragen in te gaan, ook omdat nog niet duidelijk of de chemiedivisie wordt verkocht of op eigen benen wordt gezet.

De partijen zaten vorige week om de tafel om over de situatie na de afsplitsing te praten. Dit proces wordt naar verwachting in april afgerond. FNV hoopte onder meer op toezeggingen op het gebied van banen en arbeidsvoorwaarden. De bond voelt zich door de verfreus in de steek gelaten, na de schriftelijke beantwoording van nog openstaande vragen.

Ook de situatie bij het pensioenfonds, waar volgens FNV circa 400 miljoen euro nodig is voor indexering, werd besproken. Volgens Akzo staat de pensioenkwestie los van dit alles, omdat dit fonds op eigen benen staat. Dat gebeurde jaren geleden op last van onder meer de bonden.

Eerder concludeerden bonden en centrale ondernemingsraad dat het pensioenfonds van Akzo bijna een half miljard euro tekortkomt om te kunnen voldoen aan de waardevaste pensioenaanspraken van werknemers en gepensioneerden.

De komende week maakt FNV nog een rondje langs de velden om reacties op te halen over het uitblijven van toezeggingen. Daarna wordt over vervolgstappen beslist. De bond sluit acties niet uit. Akzo is naar eigen zeggen blijvend in contact met de bonden.