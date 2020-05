‘Vakbonden moeten meer taken naar zich toe trekken’

Vakbonden moeten terugkeren op de arbeidsmarkt en op de markt voor de sociale zekerheid. Juist in deze crisistijd is het hoognodig dat vakorganisaties in Nederland meer taken naar zich toe trekken, heeft voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV gezegd in een interview met de Leeuwarder Courant.

De ledenaantallen van vakbonden lopen al jaren terug. „Wij zijn onvoldoende in staat gebleken om mensen aan ons te binden”, zegt Fortuin daarover in de krant. Maar hij heeft wel een idee wat de bonden moeten doen om het tij te keren.

„Wij moeten de mensen helpen om naar een andere baan toe te gaan. Niet alleen de cao afsluiten. En niet alleen een jurist toeschuiven als er iets niet klopt”, aldus de CNV’er. „En we moeten scholing ook niet overlaten aan commerciële dienstverleners, zoals de Randstad’en, want bij hen draait het om geld verdienen.” De vakbondsvoorzitter wijst ook op taken die de vakbonden eerder weggegeven zouden hebben aan bijvoorbeeld uitkeringsinstantie UWV. Fortuin spreekt hier van „anonieme vakfabrieken die je eigenlijk amper helpen”.