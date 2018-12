Vakbonden in colonne naar Den Haag

Vakbonden FNV, CNV en VCP trekken donderdag met tientallen voertuigen in colonne naar Den Haag om het kabinet een ultimatum stellen. Ze willen dat de overheid structureel meer geld uittrekt om de grote pensioenproblemen in Nederland op te lossen. Zo niet, dan komen er volgens de bonden acties in vele sectoren, waarbij werkonderbrekingen en stakingen niet zijn uitgesloten.

De vakbondscolonne vertrekt rond 11.30 uur vanaf het Centraal Vakbondshuis van de FNV in Utrecht. Op het laatste deel van het traject wordt een snelheid aangehouden van 66 kilometer per uur. Naar verwachting wordt de boodschap met het ultimatum rond 14.00 uur aangeboden aan het kabinet aan de Haagse Koekamp, nabij het Malieveld.

Hoeveel mensen precies meedoen aan de actie is nog niet duidelijk. Het gaat onder meer om bouwvakkers, zorgmedewerkers, fabrieksarbeiders, ambtenaren, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden. Er wordt al maanden actiegevoerd voor een goed pensioenstelsel. Vorige maand klapte het pensioenoverleg met het kabinet en de werkgevers, nadat vakbonden hun onvrede over de eindvoorstellen hadden laten blijken.