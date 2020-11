Vakbonden: honderden Nederlandse banen op de tocht bij ING

Vakbonden vrezen dat er bij de nieuwe reorganisatie bij ING ook honderden banen in Nederland verloren gaan. Van de duizend banen die het financiële concern wereldwijd tot eind 2021 schrapt hebben er circa 600 betrekking op de zakenbank. Het personeel van dat onderdeel zit voor het grootste deel in Amsterdam.

FNV-bestuurder Gerard van Hees schat in dat de nieuwe ingreep in dit land zo’n 200 tot 300 banen kan kosten. Hij dringt er bij ING op aan om te kijken of gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door elders binnen de bank nog een andere functie voor de betreffende medewerkers te vinden. Volgens de FNV’er zou het zonde zijn als er nu opeens veel talenten uit moeten die straks na de coronacrisis mogelijk weer nodig zijn.

De stap komt niet geheel onverwacht, erkent CNV-bestuurder Ike Wiersinga. Volgens haar waren de rendementen bij de zakenbank al langer wat minder. Wel vindt ze het niet kunnen dat ING banen schrapt en tegelijkertijd wel winst apart zet om straks, als de Europese Centrale Bank (ECB) dat weer goed vindt, dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

„Het lijkt dat ING de coronacrisis op de medewerkers wil afwentelen”, aldus Wiersinga. Ze wijst ook de cao-onderhandelingen die momenteel aan de gang zijn. ING heeft onlangs laten weten dat het concern de salarissen van zijn personeel voor de komende drie jaar wil bevriezen. De bonden kunnen zich absoluut niet vinden in dat voorstel.