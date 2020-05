Vakbonden hinten op stakingen bij Tata Steel

Personeel van Tata Steel gaat zo goed als zeker staken. Die verwachting sprak vakbond CNV donderdag uit.

De bond brengt de leden op 4 juni bijeen. Volgens bestuurder Peter Böeseken is de boosheid over de leiding van Tata Steel Europe en het Indiase moederbedrijf zo groot dat er geen twijfel is over de uitkomst van het overleg.

Volgens de bestuurder is de vrees voor verlies van werkgelegenheid door verkeerde beleidskeuzes door de Tata-directie op alle fronten groot en lijkt die terecht. Als de leden op 4 juni inderdaad beslissen tot een staking dan stelt CNV Tata Steel een ultimatum. Als Tata Steel daar niet in positieve zin op reageert, dan zal bij alle vestigingen van Tata Steel in Nederland actie worden gevoerd.

Voor vakbond FNV is 4 juni eveneens een belangrijke dag. Om de actiebereidheid van de eigen achterban te peilen houdt de bond die dag een zogeheten drive-in-ledenvergadering op de parkeerplaats van De Bazaar in Beverwijk. Op de bijeenkomst worden door de bond zo’n 2000 mensen verwacht.

Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis wordt de vergadering op een aparte manier opgezet vanwege de coronacrisis. Mensen kunnen in hun auto blijven zitten of ruim van elkaar gaan staan.

De toekomst van Tata Steel in IJmuiden is het beste gewaarborgd als het bedrijf weer Nederlands wordt. Dat zei Jacques Schraven, voormalig president-commissaris van Tata Steel Nederland, woensdag in een NPO-radioprogramma. „Ik zou het prachtig vinden, en op de langere termijn is het denk ik ook de toekomst voor IJmuiden, dat het weer een beursgenoteerd Nederlands bedrijf wordt.”