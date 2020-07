Vakbonden gaan vol kritiek overlegrondes met KLM in

Vakbonden zijn in een eerste reactie op de besparings- en reorganisatieplannen van KLM kritisch. Zo stelt CNV dat de voorstellen van de luchtvaartmaatschappij onrechtvaardig zijn. FNV eist dat bij het schrappen van duizenden banen geen gedwongen ontslagen vallen.

KLM maakte vrijdag officieel bekend dat er van de in totaal 33.000 banen tussen 4500 en 5000 moeten verdwijnen om de coronacrisis te overleven. Dat betekent dat er nog eens 1500 extra arbeidsplaatsen verdwijnen bovenop de eerder aangekondigde ingrepen in het personeelsbestand. De luchtvaartmaatschappij moet stevig in de kosten snijden, nu het door reisbeperkingen lange tijd maar een fractie van het normale aantal vluchten heeft kunnen uitvoeren.

CNV erkent dat gezien de crisis ingrijpen nodig is, maar het stoort de bond dat in die plannen personeel met lagere inkomens ook al salaris zou moeten inleveren. „De accenten die KLM legt in zijn reorganisatie-aanpak stroken vooralsnog onvoldoende met het beeld van rechtvaardigheid zoals wij dat hebben.”

Volgens CNV-bestuurder Michiel Wallaard wil de luchtvaartmaatschappij personeel dat een modaal inkomen verdient ook al salaris inlevert. De vakbondsman wil zelf liever dat van loonoffers pas sprake is bij werknemers die anderhalf keer een modaal inkomen hebben. Wallaard stelt ook dat KLM als kostenmaatregel een loonsverhoging voor augustus wil uitstellen, wat nadelig uitpakt voor de ww-uitkering van werknemers die hun baan verliezen.

FNV eist dat bij KLM niemand gedwongen wordt ontslagen. „Nu we de aantallen gezien hebben, denken we dat de boventalligheid van personeel zeker oplosbaar is via andere wegen dan gedwongen ontslag”, zegt Birte Nelen, FNV-bestuurder voor cabinepersoneel. FNV ziet er naar eigen zeggen ook op toe dat werknemers met een vast contract die vertrekken niet worden vervangen door personeel met een flexcontract. „Dan stoppen we acuut met meedenken.”

KLM en vakbonden overleggen de komende maanden verder over de definitieve uitwerking van de reorganisatie. In oktober moet er een vastomlijnd plan liggen.