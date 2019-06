Vakbonden FNV en CNV steunen pensioenakkoord

De leden van de FNV en het ledenparlement hebben zich in meerderheid geschaard achter het pensioenakkoord. Dat maakte bondsvoorzitter Han Busker zaterdagmiddag bekend. Ook CNV ging akkoord.

Ruim 75 procent van de 375.823 stemmers bij FNV steunden het pensioenakoord. Meer dan eenderde van de circa 1 miljoen FNV-leden bracht een stem uit. Dat is volgens de bond het hoogste percentage dat ooit aan een enquête van de bond heeft meegedaan.

Het ledenparlement van FNV heeft in de beslissing de uitslag van het onlinereferendum onder de leden mee laten wegen; in het parlement lag de stemverhouding ongeveer gelijk met dat van het referendum onder alle leden. Ruim driekwart van de 105 leden was voor het akkoord.

FNV-voorzitter Han Busker gaf aan bijzonder blij te zijn met de uitslag: „Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.”

Busker wees nadrukkelijk op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. „De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken.”

Bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) stemde 79 procent van de 43.000 stemmers voor het pensioenakkoord. Voorman Arend van Wijngaarden: „Wij bedanken onze leden voor hun betrokkenheid en steun voor het akkoord.” Het bestuur van CNV gaf een positief stemadvies aan de leden.

Ook de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is tevreden met deze stap. „Het is heel goed nieuws dat nu eindelijk de weg vrij ligt naar een omvorming van het pensioenstelsel. Het wordt de komende tijd wel cruciaal dat in de verdere uitwerking het vertrouwen van de mensen niet beschaamd wordt en de lasten eerlijk verdeeld worden”, aldus Jan Schreuders van de RMU.