Vakbonden en BOVAG botsen over zaterdagwerk

Onderhandelingen over een nieuwe cao voor werknemers van garage - en tweewielerbedrijven zijn volgens de BOVAG stilgelegd. Volgens de branchevereniging zijn afspraken over werken op zaterdag het breekpunt in de onderhandelingen. De zogenoemde cao MvT geldt voor 85.000 werknemers.

De BOVAG wil dat de zaterdag als normale werkdag wordt bestempeld. In cao’s voor onder anderen autoverkopers en werknemers van stationsrijwielstallingen is dit volgens de branchevereniging al wel geregeld. Vakbonden weigeren die wens in te willigen.

Er staat nog wel een vierde onderhandelingsronde gepland, maar die heeft volgens de BOVAG alleen nut als vakbonden afspraken willen maken over zaterdagwerk.