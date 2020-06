Vakbonden dreigen bemiddelaar Temper met proces

FNV en CNV dreigen platform Temper voor de rechter te slepen. Volgens de vakbonden ontduikt de bemiddelaar in personeel jaarlijks zo’n 18 miljoen euro aan premies en lopen ook mensen die via Temper werken inkomsten mis. FNV en CNV geven Temper twee weken de tijd om te reageren en in gesprek te gaan met de bonden.

Temper koppelt via zijn website zelfstandige werknemers aan opdrachtgevers in de horeca, logistiek en schoonmaak. Volgens FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha is de onderneming daarmee een uitzendbureau, maar betaalt het platform niet de kosten die bij het werkgeverschap horen. „Ze willen niet de lasten van het werkgeverschap, maar wel de winsten. Temper maakt in haar bedrijfsmodel gebruik van oneerlijke concurrentie waardoor normale uitzendbedrijven de markt uit worden geconcurreerd”, aldus Boufangacha. Volgens FNV houdt het personeel soms minder over dan het wettelijk minimumloon.

Medeoprichter van Temper Niels Arntz ontkent dat zijn bedrijf een uitzendbureau is. „Temper is een digitale ruimte waar opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om een overeenkomst aan te gaan. Wij werken met zelfstandigen en ons bedrijfsmodel is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het is onmogelijk dat personeel minder overhoudt dan het minimumloon.”

Het is volgens Arntz te vroeg om te praten over een eventuele rechtszaak. „Zoals altijd gaan we graag de dialoog aan met de vakbonden. We kunnen deze week in gesprek.”