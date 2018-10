Vakbonden blij met komst Boekhoorn bij HEMA

De vakbonden zijn blij dat er na jaren van onduidelijkheid eindelijk een koper is gevonden voor HEMA. Dat laten bestuurders van FNV en CNV weten in een eerste reactie op het nieuws dat zakenman Marcel Boekhoorn de Nederlandse winkelketen overneemt.

„Dit zóu wel eens kunnen zijn wat de HEMA nodig heeft”, zegt CNV’er Martijn den Heijer. Volgens hem is HEMA noodlijdend in de huidige constructie. „In die zin ben ik blij dat er nu iets gebeurt. En het kan een voordeel zijn dat een Nederlandse ondernemer dit keer aan het financiële roer komt. Boekhoorn kent de sterke en zwakke kanten van deze keten. En heeft tegelijkertijd veel ervaring in het robuuster maken van imago’s en handelsideeën.”

Den Heijer wil de gang van zaken wel goed in de gaten houden. „Boekhoorn is een opportunist die kansen grijpt als hij ze ziet, begrijp ik uit alle beschrijvingen over eerdere deals van hem.” Vooralsnog heeft de vakbondsman echter geen reden om aan Boekhoorn en zijn investeringsmaatschappij te twijfelen. „Het beeld wordt nu geschetst dat er geen gevolgen zullen zijn voor de medewerkers, als rechtstreeks gevolg van deze deal.”

FNV-bestuurder Nico Meijer rekent erop dat de bonden spoedig worden uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe eigenaar. „Ook horen we graag zijn plannen hoe hij de HEMA nog sterker wil maken en hoe de constructie wordt met de investeringsmaatschappij.”