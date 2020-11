Vakbond wil sneller duidelijkheid over kerst voor horecapersoneel

Het kabinet moet al voor 8 december duidelijk maken of eet- of drinkgelegenheden in de kerstperiode open mogen. Als pas op of na die datum bekend wordt of de overheid huidige lockdownmaatregelen versoepelt, hebben horecagelegenheden namelijk te weinig tijd om zich voor te bereiden. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV, die vreest voor de gevolgen voor het horecapersoneel.

De regering wil op 8 december meer duidelijkheid geven over eventuele versoepelingen. Volgens FNV-horeca is de kans groot dat horecazaken ook de deuren gesloten houden als ze pas op die dag horen dat ze, al dan niet gedeeltelijk, open mogen. „Open zijn met kerst vereist immers veel voorbereidingstijd voor bedrijven, medewerkers en toeleveranciers en voor velen is twee weken te kort”, zegt bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca.

De kans dat coronabeperkingen volgende maand deels worden opgeheven lijkt klein. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om in december geen versoepelingen door te voeren, zo meldden Haagse bronnen eerder. De snelle daling van het aantal coronabesmettingen die begin november begon, is inmiddels afgevlakt.

Volgens FNV overwegen veel horecamedewerkers nu ander soort werk te zoeken. De vakbond voegt zich bij brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland met de oproep voor meer steun voor de sector, zodat uitbaters van restaurants en cafés hun medewerkers in dienst kunnen houden. Daarnaast ziet FNV veel kansen voor het tijdelijk elders inzetten van horecapersoneel, zoals in drukke distributiecentra of zorginstellingen.