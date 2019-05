Vakbond verwacht weer veel stakers

Vakbond FNV verwacht ook woensdag een hoge opkomst van stakers. Vooral in de bouw en de metaal en industrie is er volgens een woordvoerder veel animo voor de 24-uursstaking. Tot zo’n staking is ook in onder meer de schoonmaak en de logistiek opgeroepen. In vier steden worden manifestaties gehouden.

In andere sectoren wordt op alternatieve manier actiegevoerd. Zo is de verwachting dat reizigers op Schiphol hinder zullen ondervinden van acties van zowel schoonmakers als beveiligers. Die laatste groep houdt meerdere werkonderbrekingen van 33 minuten. Daarbij gaat telkens één controlepost dicht zodat vliegtuigpassagiers er wat langer over doen om naar hun vliegtuig te komen.

Leraren en personeel in de academische ziekenhuizen willen ook actievoeren, maar zullen dit doen in overleg met hun werkgevers.

De acties zijn een vervolg van de werkonderbreking van het personeel in het openbaar vervoer een dag eerder. Daar deden 25.000 mensen aan mee.

Behalve de vakbonden FNV, CNV en VCP heeft ook ouderenbond ANBO zich aangesloten bij de acties. Inzet is een beter pensioenstelsel.