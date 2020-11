Vakbond VCP ‘geweerd’ bij vervolgoverleg nieuwe pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wordt geweerd bij de vervolgbesprekingen voor een nieuw pensioenstelsel. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft de organisatie niet meer uitgenodigd omdat de VCP afgelopen zomer geen ’ja’ wilde zeggen tegen het pensioenakkoord dat toen op tafel lag. Andere vakbonden stemden toen wel in met de uitwerking van de manier waarop de oudedagvoorziening in Nederland hervormd gaat worden.

„Er wordt nu op hoog niveau doorgepraat, maar zonder ons”, zegt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp van de VCP. Hij is zeer verbaasd en noemt dit „curieus”. De VCP zei volgens de vakbondsman eerder inderdaad geen ja. „Maar we zeiden ook geen nee”, benadrukt Van de Kamp. De bond wil het proces om het pensioenakkoord om te zetten in concrete wetgeving zeer kritisch blijven volgen.

De VCP, die zo’n 150.000 werknemers vertegenwoordigt, kon zich eerder dit jaar niet vinden in de compensatieregeling voor de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Nu is de pensioenopbouw van alle deelnemers nog gelijk, waardoor jongeren in principe relatief veel bijdragen en ouderen weinig. Dit wordt straks afgeschaft. Later deze week zal de vakcentrale, die onder meer piloten en politieagenten tot zijn achterban kan rekenen, het eigen standpunt nogmaals toelichten in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Over het pensioenakkoord is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde eerder op de dag nog dat de afspraken tot forse problemen kunnen leiden voor deelnemers aan bestaande premieregelingen. Zo kunnen de gevolgen voor de pensioenopbouw van mensen en de pensioenlasten van werkgevers volgens de organisatie „substantieel” zijn. Als kabinet, sociale partners en parlement dat aanvaardbaar vinden, dan moet er volgens het Verbond in elk geval worden gezorgd voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s. Ook vindt de verzekeringsbranche dat er meer mogelijkheden moeten komen om een pensioentekort aan te vullen.