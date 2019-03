Vakbond FNV zet 400 man op straat

Werknemersorganisatie FNV schrapt bijna vierhonderd van de tweeduizend banen, meldt de Volkskrant. Zo hoopt de vakbond jaarlijks 16 miljoen euro te besparen. De FNV is in de problemen geraakt doordat het aantal leden hard terugloopt. Tegelijkertijd vergrijst de bond en ook dat heeft gevolgen, want gepensioneerden betalen minder contributie.

Dit blijkt uit het reorganisatieplan dat de directie heeft opgesteld en dat in handen is van de krant. De grootste bond van Nederland kampt al decennia met een gestage leegloop. Leden vertrekken of vergrijzen, de FNV slaagt er nauwelijks in om nieuwe, jonge leden aan te trekken.

Bij de bond werken nu zo’n tweeduizend mensen, in deeltijd en fulltime, samen goed voor circa 1650 voltijdsbanen. Dit jaar al wil de FNV 150 voltijdsbanen schrappen. Eind volgend jaar moet het personeelsbestand zijn gekrompen met bijna 290 fte tot ruim 1360 voltijdbanen. Dat betekent dat bijna een vijfde van de FNV’ers weg moet.

De woordvoerder benadrukt dat de bond rekent op ‘natuurlijk verloop’ zoals pensionering, het aflopen van tijdelijke contracten en mensen die uit zichzelf opstappen. Volgens het reorganisatieplan dekt dit echter maar ‘een klein deel van de boventalligheid’.