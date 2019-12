‘Vakbond FNV wil dat dat pensioenen snel weer omhooggaan’

Vakbond FNV kan niet langer accepteren dat de koopkracht van gepensioneerden wordt uitgehold. Dat heeft FNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga gezegd in een gesprek met De Telegraaf. Volgens hem eist de bond bij de pensioenbesprekingen met kabinet en werkgevers een versoepeling van de regels zodat de pensioenen weer omhoog kunnen.

„We hebben de kortingen weten te voorkomen, maar het aanvullend pensioen is al tien jaar niet geïndexeerd en heeft alleen maar koopkracht verloren.” Volgens Elzinga zou het zomaar nog jaren kunnen duren voordat de pensioenen weer allemaal aangepast kunnen worden aan de inflatie. „Dat is echt onbestaanbaar”, benadrukt hij in de krant.

De vakbondsman zou graag een versoepeling van de rekenregels zien, zoals minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat recent ook heeft gedaan om dreigende pensioenkortingen te voorkomen. Die versoepeling zou dan zo snel mogelijk moeten ingaan. „Als wij in april eruit zijn, dan zou je eigenlijk hopen dat je per 2021 al enig zicht op indexatie kan geven.” Elzinga gaat er volgens De Telegraaf van uit dat Koolmees ook voor 2021 kortingen voorkomt.