Vakbond FNV voerde ‘constructief’ gesprek met directie Tata Steel

Vakbond FNV noemt het overleg met de directie van het Nederlandse onderdeel van Tata Steel constructief. Het onderhoud volgde op twee weken van stakingen bij de staalfabrikant in IJmuiden. Nieuwe acties zijn tot vrijdagmiddag opgeschort voor verkennende gesprekken, maar nog niet definitief van de baan.

„Onze acties blijven opgeschort tot vrijdagmiddag 13.00 uur. Maar we bereiden ze wel voor. Het is nu aan de directie van Tata Steel om te laten zien dat het hun menens is”, verduidelijkt de vakbond.

In het verkennende gesprek met directievoorzitter Hans van den Berg deed Tata Steel nog geen toezeggingen, meldde FNV-bestuurder Roel Berghuis. Het constructieve zat er volgens hem vooral in dat de Nederlandse bedrijfstop wilde luisteren naar de eisen van de vakbond. Eerder was het voor Berghuis onduidelijk met wie de vakbond moest onderhandelen binnen het Indiase staalconcern.

Werknemers van het Nederlandse Tata Steel voerden actie wegens een ophanden zijnde reorganisatie bij de staalfabrikant, waarbij wordt gevreesd voor het verlies van duizenden banen. FNV eiste in een ultimatum onder andere dat er geen gedwongen ontslagen komen bij Tata Steel in Nederland, er geen werk wordt uitbesteed en in de toekomst geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Ook verzetten ze zich tegen een eventuele integratie van Nederlandse activiteiten met Britse onderdelen.