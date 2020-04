Vakbond FNV positief over belangrijk advies in chauffeurszaak

Vakbond FNV is in een rechtszaak over de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs tevreden met conclusies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie. Die vindt volgens FNV net als de bond dat zogeheten detacheringsregels ook van toepassing zijn op buitenlandse chauffeurs.

FNV wil dat chauffeurs van over de grens, die ritten uitvoeren in en vanuit Nederland betaald worden volgens de Nederlandse cao. Vanwege die kwestie had de bond al in 2013 een zaak aangespannen tegen het bedrijf Van den Bosch Transporten uit Erp, dat niet aan die eis van FNV wilde voldoen. De uiteindelijke uitkomst van het al jaren lopende juridische proces is nog niet duidelijk. Adviezen van de advocaat-generaal worden vaak door het hof overgenomen, maar niet altijd.

„In Nederland en in Europa is er wet- en regelgeving die chauffeurs en nette bedrijven moet beschermen tegen loondumping en concurrentievervalsing”, zegt FNV-bestuurder Edwin Atema. „Veel daarvan bestaat alleen op papier en bereikt zelden de chauffeurs en nette bedrijven die bescherming verdienen. Met procedures als deze proberen we een fundamentele streep in het zand te trekken en dat is met deze conclusie een stap dichterbij gekomen.”