Vakbond FNV nog niet tevreden over loongroei

Vakbond FNV vindt dat de eigen strijd voor meer loon en vaste banen te langzaam resultaat oplevert. "Het gaat moeizaam en langzaam. Wij zien dat, ondanks de krapte en economische groei, werkgevers over het algemeen nog steeds niet bereid zijn om werknemers collectief een eerlijk deel van de koek te geven", zegt FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha in een terugblik op de eerste helft van het ‘cao-seizoen’.

De loonstijging in de 105 cao’s die FNV dit jaar tot nu toe heeft afgesloten bedraagt gemiddeld 3,1 procent op jaarbasis. Dat is nog ver verwijderd van de looneis van bond. FNV kondigde eerder aan bij de onderhandelingen in te zetten op plussen van 5 procent.

In tien cao’s, vooral in de industrie, zijn volgens FNV wel goede loonstijgingen gerealiseerd van 4 tot 5 procent. Boufangacha zegt dat de goede resultaten vooral door actiedruk werden bereikt. Er werden zes cao’s zonder FNV afgesloten, bijvoorbeeld bij PostNL, de Bijenkorf en HEMA. Volgens de vakbond is dit ook terug te zien in de afgesproken loonstijgingen. Andere bonden stemden bij de cao’s zonder FNV in met een relatief lagere salarisgroei.