Vakbond FNV dringt aan op langere periode met coronasteun

Overheidssteun is nog steeds hard nodig, zegt vakbond FNV in reactie op de nieuwe, wat gunstigere ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Vicevoorzitter Tuur Elzinga van de bond pleit voor een langer steunbeleid om Nederland door de coronacrisis te helpen.

De toenemende onzekerheid rond een mogelijke tweede coronagolf die volgens de CPB-ramingen desastreuze gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie, maken volgens hem een derde steunpakket hard nodig. FNV wil dan graag een pakket met een horizon langer dan drie maanden; voor de rest van 2020 en deels al voor 2021.

„We zagen vorige week al in de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat Nederland het beter doet dan veel landen om ons heen. En dat is te danken aan het steunpakket dat het kabinet en sociale partners dit voorjaar hebben afgesproken”, stelt Elzinga. „Maar we zien dat steun nog steeds hard nodig is. Er zal zelfs een behoorlijk stevig pakket nodig zijn om zoveel mogelijk banen en koopkracht van mensen te behouden. Zo kunnen we voorkomen dat inkomensverlies de economie in Nederland nog verder onder druk zet en dat de crisis zich onnodig verdiept.”

De koopkrachtplaatjes van het CPB laten volgens de FNV’er een vertekend beeld zien. Mensen met onzeker werk, zoals zzp’ers en mensen met flex- en oproepcontracten, worden enorm hard geraakt in hun inkomen, benadrukt hij. „Het verlies aan werkgelegenheid heeft tot nu vooral werknemers met onzeker werk hard getroffen. Deze crisis maakt nog eens duidelijk hoe groot de tweedeling op de arbeidsmarkt is.”