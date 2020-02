Vakbond FNV dreigt met acties in de transportsector. Een loonbod van de werkgevers is door de bond als te laag bestempeld, waarna vakbondsleden stemden om actie te gaan voeren. De komende weken wil de bond bij verschillende bedrijven actie gaan voeren.

FNV wil een loonsverhoging van 5 procent voor alle bijna 160.000 medewerkers in de sector. Branchevereniging TLN bood volgens de bond 2,5 procent. Daarnaast wil FNV dat de basissalarissen omhoog gaan en er meer aandacht komt voor een fatsoenlijke verhouding tussen werk en privé. De sector zit al drie jaar zonder cao.

TLN reageert verrast op de beslissing van FNV. „We waren nog in onderhandeling. Er staan een locatie en een datum voor een volgende gespreksronde gepland. Dit is heel merkwaardig”, aldus een woordvoerder. TLN heeft naar eigen zeggen 10 procent meer salaris geboden over een periode van drie jaar.

De transportsector bevat onder meer fietskoeriers, pakketbezorgers en vrachtwagenchauffeurs. Bij bedrijven uit al die deelgebieden wil FNV actie gaan voeren. Om wat voor acties het precies gaat, is nog niet besloten.